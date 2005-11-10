Atalanta, Scamacca: "Tanti cambiamenti, sapevamo fosse dura, ma abbiamo fiducia in Sarri"
Niccolò Righi
Ha propiziato dopo una manciata di secondi il vantaggio di Elmas con un velo che ha mandato fuori giri la difesa del Pafos e poco prima della fine del primo tempo ha messo in ghiaccio il punteggio con la rete del tris. Al termine del match tra Atalanta e Pafos, il centravanti dei bergamaschi Gianluca Scamacca ha parlato ai microfoni ufficiali del club nerazzurro: "Ottima serata, ci tenevamo tantissimo a iniziare con il piglio giusto. Giocare in campo internazionale non è mai facile, ci portiamo a casa tre punti importanti".
C'è stato anche qualche passo in avanti in più rispetto a ciò che vi chiede Sarri.
"Sapevamo che cambiando tutto rispetto agli anni sarebbe stato difficile ma abbiamo tanta fiducia nel Mister. Stiamo lavorando sodo e piano piano i risultati si vedono".
Quanta gioia per il suo gol?
"Tanta, ma più in generale nel modo in cui abbiamo giocato e per come ci siamo divertiti in campo".