Atalanta, Sulemana in tribuna contro la Juventus per un problema fisico: i dettagli
Assente Kamaldeen Sulemana nella distinta delle formazioni diffusa prima di Atalanta-Juventus. Secondo quanto raccolto da TMW l'attaccante ha riportato un forte trauma contusivo al piede sinistro e per questo non è a disposizione di Palladino.
Le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski, Krstovic. A disposizione: Sportiello, Pardel, Kossounou, Bakker, Musah, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Bellanova, Raspadori, Obric, Levak, Ahanor. Allenatore: Raffaele Palladino.
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Boga.
A disposizione: Pinsoglio, Radu, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Milik, Kostic, Openda, Miretti, David. Allenatore: Luciano Spalletti.