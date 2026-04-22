Atalanta, tempo di semifinale contro la Lazio. Il sogno Coppa Italia passa dai tifosi

Il grande giorno per l’Atalanta è arrivato: la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio con il sogno della finale a Roma contro l’Inter. Mister Raffaele Palladino lo ha sottolineato più volte: quella di oggi sarà la partita dell’anno dove in palio non c’è solo la finale, ma la possibilità di sbloccare il settimo posto che ad oggi varrebbe la Conference League, nonostante l’Europa League sia ancora pienamente a portata di mano anche in campionato.

Questa sfida però non riguarda solo la squadra, il mister e la società, ma coinvolge l’intero popolo atalantino. Stasera i tifosi saranno presenti sugli spalti per scrivere la storia, consapevoli che il valore della “Maglia Sudata” andrà sempre oltre il risultato. Il legame con la tifoseria nerazzurra abbraccia l’intera città di Bergamo. Sebbene l’alta classifica sia ormai diventata un’abitudine, ci sono delle tradizioni da preservare, specialmente per quanto riguarda il sostegno e il senso di appartenenza: bisogna ricordare che il popolo atalantino è lo stesso che, più di vent'anni fa, applaudì una squadra praticamente retrocessa, ma capace di dare tutto in campo.

In questa stagione, inoltre, i tifosi sono stati il motore di imprese quasi impossibili: dalla rimonta contro il Borussia Dortmund alla rimonta che ha fatto la Dea fino alla zona Europa. Ora è tempo per l’Atalanta e per Bergamo di scrivere una nuova pagina di storia: mentre la squadra dovrà rispondere presente sul terreno di gioco, i tifosi faranno altrettanto sugli spalti. Il clima si prospetta tanto passionale quanto infuocato.