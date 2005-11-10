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Atalanta, giocatore: "Live TMW
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Filippo Davide Di Santo
Filippo Davide Di Santo
ieri alle 10:18Serie A
autore Filippo Davide Di Santo
11.10.2026 10:18Serie A
Le dichiarazioni in conferenza stampa del giocatore dell'Atalanta dopo il match di Serie A disputato a Bergamo contro il Venezia
21:30 - NOME, giocatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Venezia nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore presso la New Balance Arena.
Fonte: Inviato dalla New Balance Arena
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