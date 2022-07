Attesi nuovi contatti per Arnautovic alla Juventus. Rugani tra le contropartite al Bologna

Non si interrompe la corsa della Juventus al vice Dusan Vlahovic e negli incontri degli scorsi giorni ha avuto modo di parlare in modo approfondito di Marko Arnautovic. La punta austriaca del Bologna, 33 anni, è il preferito per il ruolo di alternativa al serbo: Tuttosport spiega che il club emiliano non vorrebbe privarsene ma la Juve potrebbe e vorrebbe inserire contropartite come Daniele Rugani nell'affare. Nei prossimi giorni nuovi contatti.