Aumenta l'interesse per Rugani: anche la Lazio sulle tracce del difensore

Aumenta l’interesse in Serie A per Daniele Rugani, difensore centrale in prestito dalla Juventus al Rennes che potrebbe lasciare il club francese in questa sessione di mercato. Secondo quanto riferito da Tuttosport, anche la Lazio, in cerca di un rinforzo dopo l’infortunio di Luiz Felipe, starebbe pensando a Rugani, già nel mirino del Parma.