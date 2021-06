Ayhan vuole la cessione: su di lui Galatasaray e Fenerbahce, il Sassuolo chiede 4 milioni

Kaan Ayhan può lasciare l'Italia e tornare in patria, in Turchia. Il difensore turco, protagonista con la Nazionale agli Europei, secondo quanto riporta il quotidiano turco Fanatik, avrebbe chiesto la cessione al club neroverde, con l'obiettivo di tornare in patria, dove diversi club sarebbero interessati tra cui Fenerbahce e Galatasaray. Per Ayhan, classe '94, il Sassuolo chiede almeno quattro milioni.