Ba: "Per me il Milan quest'anno ha già vinto lo Scudetto. Il futuro dipenderà dal mercato"

Nel corso dell’intervista concessa all’edizione odierna di Tuttosport, l’ex Milan Ibrahim Ba ha parlato della formazione di Stefano Pioli: "Per me già quest’anno il Milan ha vinto lo scudetto. Non dobbiamo dimenticare da dove sono partiti i rossoneri, ossia dai preliminari di Europa League. Se analizziamo le rose di Inter, Juventus e Napoli, vediamo sicuramente come fossero più competitive di quella del Diavolo. Il futuro dipenderà pure dal mercato. Il calcio cambia tantissimo, anche solo da un anno all’altro. Il Milan ha una squadra di personalità, che dovrà gestire al meglio il doppio appuntamento: campionato e Champions League. Resto convinto comunque che possano fare bene".