Ba: "Maldini non si è mai tirato indietro. Ho sempre creduto potesse svolgere qualsiasi ruolo"

vedi letture

L'ex Milan Ibrahim Ba ha parlato ai taccuini di Tuttosport di Paolo Maldini: "Ho sempre creduto che lui potesse svolgere al meglio qualsiasi ruolo, anche quello dell'allenatore. Ha carisma e sa come parlare ai giocatori. Non lavora da solo, ma in gruppo. Si prende le proprie responsabilità: non si è mai tirato indietro".