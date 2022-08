Bajrami in pole ma spunta Barak: la Fiorentina resta a caccia della mezzala

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla caccia alla mezzala in casa viola e spiega che in pole position resta Nedim Bajrami. Ma la Fiorentina si guarda ancora attorno e nelle ultime ore è spuntato un nome interessante: Antonin Barak. Al momento niente più che un’idea, non ci sono ancora stati contatti concreti con il Verona per il centrocampista-trequartista: è uno dei gioielli gialloblù che sono sul mercato, anche perché lui stesso vuole salire di categoria. Preferirebbe una squadra da Champions, ma all’ambiziosa Fiorentina non direbbe di no.