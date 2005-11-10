Ufficiale
Giana Erminio, primo contratto da professionista per il classe 2009 Francesco Manzoni
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La Giana Erminio ufficializza il primo contratto da professionista del classe 2009 Francesco Manzoni.
La Giana Erminio continua a investire sui giovani del proprio vivaio. Il club ha ufficializzato la firma del primo contratto da professionista di Francesco Manzoni, classe 2009 e, da oggi, il giocatore più giovane della prima squadra.
Giana Erminio, Manzoni firma il suo primo contratto da professionista
A.S. Giana Erminio comunica la firma del primo contratto da professionista di Francesco Manzoni, classe 2009, che diventa così il giocatore più giovane della rosa.Per il giovane biancazzurro inizia ora una nuova avventura nel calcio dei grandi.
Queste le sue prime parole dopo la firma:
"Ci tengo a ringraziare la società per la fiducia. Sono davvero felice di iniziare questa nuova esperienza tra i grandi; non vedo l'ora di scendere in campo e dare il massimo per questa maglia".
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