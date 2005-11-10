Robin Gosens saluta la Fiorentina: il tedesco torna in patria e riparte dallo Schalke 04
Adesso c'è anche l'ufficialità: Robin Gosens è un nuovo giocatore dello Schalke 04. Il difensore tedesco saluta la Fiorentina in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni.
Il comunicato della Fiorentina
Questo il freddissimo comunicato del club viola, in cui non compaiono nemmeno i classici ringraziamenti finali: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione ed obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Robin Gosens all'F.C. Schalke 04".
Il comunicato dello Schalke 04
Questo invece il comunicato del club tedesco: "Lo Schalke 04 ha ingaggiato Robin Gosens, 24 volte nazionale tedesco. Il laterale arriva dall'ACF Fiorentina con la formula del prestito e indosserà la maglia numero 8 con il club di Gelsenkirchen. Benvenuto allo Schalke!".