Barcellona su Bastoni: come contropartite per l'Inter anche i profili di Bardghji e Yaakobishvili
Tema caldo quello riguardante il futuro di Alessandro Bastoni, soprattutto in Spagna. Il difensore dell'Inter è il primo nome per la difesa del Barcellona, con i primi contatti fra il club catalano e l'entourage che sono già andati in scena. Mentre le due società non si sono ancora sedute al tavolo delle trattative.
L'Inter, spiegano in Spagna, parte da una valutazione di 70-80 milioni di euro, cifra che i blaugrana non vorrebbero pagare. Da qui la possibilità di inserire una parziale contropartita tecnica per tagliare l'esborso economico. L'Inter in questo senso potrebbe chiedere Gerard Martin, nome di cui però il Barcellona non vorrebbe privarsi.
Un profilo adatto ad entrare nella trattativa potrebbe invece essere Roony Bardghji, secondo Sport. Svedese, 20 anni, è considerato uno dei talenti con maggiore potenziale del panorama europeo. Il prossimo anno salvo sorprese lascerà il Camp Nou per trovare maggiore continuità e l'Inter potrebbe essere una soluzione interessante per il suo futuro. Il quotidiano catalano cita però un altro nome meno altisonante: considerando l'esigenza di trovare un nuovo portiere per il dopo Sommer, l'Inter potrebbe prendere in considerazione il nome di Aron Yaakobishvili, portiere ungherese classe 2006 di proprietà blaugrana ma attualmente in prestito all'Andorra nella seconda serie iberica.
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