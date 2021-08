Barzagli: "Szczesny voleva darla a De Ligt. Per non buttarla fuori a volte vuoi essere esteta"

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus e talent di DAZN, spiega l'errore di Wojciech Szczesny contro l'Udinese che è costato il 2-2 all'Udinese. “Lui voleva darla a De Ligt, ma Deulofeu e Okaka corrono veloci. Per non buttare fuori la palla si vuole essere anche un po’ esteti, ma lui è un ottimo portiere con i piedi”.