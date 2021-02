Bayern campione del mondo: Alaba e Neuer erano presenti anche nel 2013

Manuel Neuer e David Alaba vincono per la seconda volta il Mondiale per club. I due giocatori infatti erano presenti anche all'edizione 2013, quando i bavaresi batterono in finale il Raja Casablanca. Partita decisa dalle reti di Dante e Thiago Alcantara. Per la cronaca in quell'incontro erano presenti anche Jerome Boateng, Javi Martinez e Thomas Muller, tutti assenti contro il Tigres. Il difensore a seguito della morte della sua ex compagna che lo ha portato a lasciare Doha alla vigilia della finale, Muller e Javi Martinez invece sono risultati positivi al Covid-19.