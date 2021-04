Bayern, Flick: "Sto riflettendo sul futuro, vedremo se la squadra potrà crescere ancora con me"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa post-partita, il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick ha commentato le voci legate al suo futuro: "Ancora non c'ho pensato. Come allenatore chiaramente bisogna sempre riflettere su ogni situazione e su come puoi raggiungere il miglior successo. E la crescita è un processo continuo. Come allenatore bisogna sempre riflettere ed è normale che io lo faccia sul mio futuro. Sicuramente c'è un processo di riflessione ma ora abbiamo pensato a questa partita che era molto importante e c'è sicuramente del rimpianto per ciò che sarebbe potuto succedere. Penserò al mio futuro, vedremo se ci sarà una squadra che potrà crescere ancora con me. Oggi siamo delusi per come è andata questa qualificazione. Pensavamo di passare, avevamo la possibilità di farlo".