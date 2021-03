Bc Partners e il possibile acquisto dell'Inter: "Valutiamo di investire nell'industria dello sport"

Nikos Stathopoulos, manager di Bc Partners, in un’intervista esclusiva concessa a 'Bloomberg' s'è così espresso sulla possibile acquisizione delle quote di maggioranza dell'Inter. "Ovviamente non posso commentare accordi non avvenuti, ma certamente stiamo valutando di investire nell'industria dello sport, che siano Leghe o proprietà di club. E il club dovrebbe essere, nel mio pensiero, un club con alte possibilità di competere ai massimi livelli", ha dichiarato Stathopoulos.