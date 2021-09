Belotti in scadenza con il Torino, anche la Juve pensa al Gallo per la prossima stagione

La Juventus avrebbe inserito anche Andrea Belotti, centravanti classe 1993 del Torino e della nostra Nazionale, tra gli obiettivi in attacco in vista della prossima stagione: secondo quanto riportato da Todofichajes.com, il giocatore, in scadenza di contratto con i granata a fine stagione, sarebbe un'ottima alternativa al decisamente più caro Dusan Vlahovic della Fiorentina