Beltran: "Vorrei restare al Valencia ma lo scenario più probabile è il ritorno alla Fiorentina"
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Nel corso di un'intervista concessa all'edizione odierna di AS, l'attaccante della Fiorentina ora in prestito al Valencia Lucas Beltran ha commentato la situazione sul suo futuro: "A Valencia mi sento di nuovo me stesso. Volevo riscoprire la mia essenza e in Spagna sto riuscendo a sfruttare al meglio i miei punti di forza. Lo stadio di Mestalla mi vuole bene ed io cerco di rappresentare i tifosi in campo come deve fare un calciatore. Do sempre tutto e detesto perdere.
Futuro? Mancano nove partite e poi vedremo. Lo scenario più probabile è il mio ritorno a Firenze, perché non c’è un opzione di riscatto. Quindi non dipende da me ma conta cosa vuole fare il Valencia e cosa pensa la Fiorentina. Personalmente mi piacerebbe restare".
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