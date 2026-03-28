Beltran: "Vorrei restare al Valencia ma lo scenario più probabile è il ritorno alla Fiorentina"

Nel corso di un'intervista concessa all'edizione odierna di AS, l'attaccante della Fiorentina ora in prestito al Valencia Lucas Beltran ha commentato la situazione sul suo futuro: "A Valencia mi sento di nuovo me stesso. Volevo riscoprire la mia essenza e in Spagna sto riuscendo a sfruttare al meglio i miei punti di forza. Lo stadio di Mestalla mi vuole bene ed io cerco di rappresentare i tifosi in campo come deve fare un calciatore. Do sempre tutto e detesto perdere.

Futuro? Mancano nove partite e poi vedremo. Lo scenario più probabile è il mio ritorno a Firenze, perché non c’è un opzione di riscatto. Quindi non dipende da me ma conta cosa vuole fare il Valencia e cosa pensa la Fiorentina. Personalmente mi piacerebbe restare".