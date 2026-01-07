Fiorentina, Beltran chiama il River: "Sogno di vincere la Libertadores e di essere capitano"

Il River Plate cerca rinforzi offensivi e le parole di Lucas Beltran non sono passate inosservate. L’attaccante, attualmente in prestito al Valencia dalla Fiorentina, ha parlato con lo youtuber Ezzequiel della possibilità di un ritorno al club di Buenos Aires, chiarendo che al momento non ci sono stati contatti formali, ma sottolineando il peso speciale di un'eventuale chiamata.

"Dal River non mi hanno ancora chiamato, ma se succederà ci penserò. È difficile dire di no al River", ha ammesso Beltran, cresciuto nelle giovanili del club argentino. Un legame emotivo che va oltre la situazione contrattuale: il giocatore è legato alla Fiorentina fino al 2028 e attualmente milita in prestito a Valencia, dove finora ha collezionato 16 presenze e due gol in sei mesi, senza riuscire a diventare titolare fisso.

Nonostante il momento non brillante in Spagna, Beltran non nasconde il sogno di un giorno tornare in Argentina. "Ho due sogni grandi: vincere la Libertadores con il River e diventare capitano del club. Lo volevo quando ero lì. Non so quando né se succederà, ma il River è il posto dove sono stato felice, dove mi hanno formato e dove ho vinto titoli", ha spiegato l’attaccante.