Beltran snobba la Fiorentina: "Mi piacerebbe restare al Valencia, ma non ci sono stati contatti"
La Fiorentina la scorsa estate ha ceduto in prestito secco, senza diritto di riscatto, Lucas Beltran al Valencia. L'attaccante argentino ha parlato ai microfoni di DAZN del suo futuro: "Mi piacerebbe rimanere qui, ma per adesso non ci sono stati contatti. Nel contratto non ci sono opzioni o clausole per un possibile acquisto. La trattativa potrebbe iniziare al termine del prestito, ma per adesso non c'è stato nulla".
Il rendimento del centravanti in ogni caso non è stato molto positivo, come testimoniano i dati: ne LaLiga ha giocato 13 partite da titolare e 8 da subentrato, segnando solo un gol. Migliori invece i numeri in Coppa del Re, dove ha realizzato 2 gol in 3 gare, di cui 2 iniziate dal primo minuto.
Fiorentina, il River Plate torna alla carica per Beltran: solo 2 reti finora in prestito al Valencia
