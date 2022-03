Benatia: "Zaniolo mi ricorda Kakà. Spero resti alla Roma, può diventare decisivo"

Mehdi Benatia, ex difensore tra le altre anche di Roma e Juventus, ha parlato a TuttoJuve del futuro di Nicolò Zaniolo, accostato con insistenza ai bianconeri come sostituto di Paulo Dybala: "Zaniolo è stato sfortunato con gli infortuni, ma l'ho apprezzato fin da subito. Lo vedo bene, ha forza sulle gambe e tecnicamente è molto bravo. Mi ricorda un po' Kaka, questo ragazzo può diventare davvero un fenomeno. Potrà fare grandi cose. Però preferisco resti alla Roma, così da diventare un giocatore decisivo per questi colori".