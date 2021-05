Benevento, con il Cagliari sarà spareggio salvezza: la squadra chiede di andare in ritiro

Il Benevento prova a reagire all’ultimo disastroso periodo (un punto in 5 gare) e lo fa con i giocatori che chiedono di andare in ritiro un giorno prima per preparare la madre di tutte le sfide, quella col Cagliari di domenica. Da domani i giallorossi - sottolinea La Gazzetta dello Sport - si chiuderanno nel conclave di Venticano per cercare di fare quadrato e preparare la gara che vale come una finale. Inzaghi – che di finali se ne intende - e la società hanno accolto favorevolmente la decisione dello spogliatoio, a testimonianza che nessuno vuole arrendersi dopo il sorpasso dei rossoblù, che a metà stagione accusavano un distacco di ben 8 lunghezze.