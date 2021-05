Benevento, è già futuro. In attesa del nuovo mister si pensa a partenze e riconferme

In casa Benevento è già tempo di pensare al futuro. Una settimana dopo l'aritmetica retrocessione in serie B, il presidente Oreste Vigorito è già a lavoro per garantire un futuro importante ad una tifoseria che, nei comunicati emessi, ha confermato la volontà di sostenere fino alla fine il patron contestando principalmente lo staff tecnico. In attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore e di ratificare la riconferma del direttore sportivo Pasquale Foggia, si sta pensando alla lista di partenti e riconfermati. In cadetteria alcuni calciatori potrebbero essere ancora determinanti, su tutti Alessandro Tuia, Luca Caldirola, Perparim Hetemaj e Gabriele Moncini che, se pienamente recuperato, rappresenterebbe un valore aggiunto. Riflessioni in corso su Pasquale Schiattarella che, nelle ultime gare, ha palesato un po' di nervosismo. Comprensibile, visto il momento, ma alla gente alcuni battibecchi con i compagni non sono piaciuti. Ci sono poi giocatori che guadagnano tanto e vorrebbero mantenere la serie A. Si tratterebbe di Kamil Glik (alcune voci parlavano di un ritorno al Torino, ma non ci sono conferme in merito), Gaetano Letizia (accostato alla neopromossa Salernitana per la presenza in panchina del suo mentore Fabrizio Castori, da napoletano resterebbe anche vicino casa) e Gianluca Lapadula, mentre potrebbero far parte stabilmente del nuovo corso giovani come Di Serio e Pastina che hanno comunque maturato esperienza in massima serie. Ancora prematuro, invece, fare nomi in entrata.