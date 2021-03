Benevento, gestire l'entusiasmo e chiudere il discorso salvezza col Parma

Dopo settimane piuttosto complicate a causa di risultati e prestazioni al di sotto delle potenzialità, il Benevento si gode questo momento storico e gli applausi dell'intera Italia calcistica. La vittoria allo Stadium nel segno di Gaich, già beniamino del pubblico, non solo ha fatto acquisire prestigio all'undici allenato da Filippo Inzaghi ma consente di avvicinarsi in maniera concreta e forse definitiva alla salvezza. Il tecnico, assieme al presidente Vigorito e al direttore sportivo Foggia, farà un discorso alla squadra alla ripresa. Argomento? La necessità di non abbassare la guardia. Solo vincendo col Parma si potrà dare continuità al blitz di Torino e dimostrare che non si è trattato soltanto di un pomeriggio da sogno, ma di un primo passo verso un finale di stagione ricco di soddisfazioni. "La vittoria sulla Juventus ha senso se replichiamo dopo la sosta col Parma" il diktat di Inzaghi che, tra l'altro, avrà piacevoli problemi d'abbondanza in virtù dei recuperi di Depaoli, Letizia e Iago Falque e del rientro dalla squalifica di Glik e Schiattarella. Il Benevento, dunque, si gode il clima di festa che si respira in città ma anche una classifica che, ora, permette di respirare un po'.