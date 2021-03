Benevento, Inzaghi gioca con la squadra e allontana le voci sul futuro

vedi letture

Torna il sereno in casa Benevento a dieci giorni di distanza dalla grande impresa sul campo della Juventus celebrata, tra l'altro, sui social anche nello scorso fine settimana. Il gruppo sta recuperando progressivamente tutte le pedine, con Gaetano Letizia e Iago Falque che mettono nel mirino la sfida con il Parma al pari di Schiattarella e Glik che saltarono il match dello Stadium per squalifica. Il roccioso difensore, tra l'altro, è stato indicato come uno dei migliori calciatori del girone d'andata da parte di alcuni siti che si occupano di statistiche. Tornando all'aspetto tecnico, a cospetto dei ducali sarà un Benevento a trazione anteriore: terzini di spinta, mezzali di inserimento, un trequartista alle spalle di due punte anche perchè Gaich è diventato ormai insostituibile e si integra bene con Lapadula. A fare chiarezza sulla formazione sarà il tecnico Filippo Inzaghi che, negli ultimi allenamenti ha indossato nuovamente le scarpe con i tacchetti trasformandosi, per qualche minuto, in attaccante. Il mister ha voluto lanciare un messaggio di vicinanza alla squadra, il modo migliore per caricarsi d'entusiasmo a pochi giorni da una partita che, se vinta, potrebbe significare salvezza virtuale in largo anticipo rispetto alla tabella di marcia. In questo modo il trainer giallorosso ha anche allontanato le voci sul suo futuro che parlano di un possibile addio. "Non è questo il modo di salvarsi, siamo tutti in discussione" disse il ds Foggia dopo l'1-4 interno con la Fiorentina, ma la permanenza di Inzaghi non è mai stata in dubbio. Non è affatto da escludere, anche in virtù dell'ottimo rapporto con patron Vigorito, che possa restare anche l'anno prossimo. Una stagione fa, di questi tempi, fu annunciato il rinnovo ancor prima di raggiungere la promozione. Chissà non possa accadere la stessa cosa, così da poter programmare anche il futuro e il mercato che verrà in collaborazione stretta con lo staff tecnico.