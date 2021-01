Benevento, prime parole da giallorosso per Depaoli: "Forza Strega"

Prime parole da calciatore giallorosso per Fabio Depaoli che sui social ha fatto trasparire il proprio entusiasmo dopo la firma con il club di via Santa Colomba, pubblicando un post riportante la frase: "Inizia una nuova avventura! Forza Strega". Non è mancato un saluto all'Atalanta, club con il quale ha vissuto gli ultimi mesi in prestito dalla Sampdoria: "Ringrazio l'Atalanta per questi mesi a cui faccio un grande in bocca al lupo per il prosieguo della stagione". Depaoli si è subito messo a disposizione di Inzaghi. Il calciatore potrebbe essere utilizzato anche già sabato per il match del Meazza contro l'Inter, considerata l'emergenza sulla corsia destra di difesa causata dall'infortunio di Letizia.