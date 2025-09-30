Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bilancio in attivo, l'Inter può sognare Mbappé? Marotta: "In Italia sarebbe una follia"

Bilancio in attivo, l'Inter può sognare Mbappé? Marotta: "In Italia sarebbe una follia"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:30Serie A
di Paolo Lora Lamia

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Champions League contro lo Slavia Praga.

Come avete vissuto questo momento storico riguardo a San Siro e quali saranno i prossimi passi?
"Decisione molto tribolata, ma siamo soddisfatti di quello che è stato deciso. Lo dico da presidente dell'Inter e cittadino di Milano. Inizia ora un percorso difficile, ma che porterà sicuramente a grandi soddisfazioni. Avere uno stadio per Milan e Inter rappresentava l'obiettivo prioritario".

Che messaggio manda a chi non è d'accordo con voi sul futuro?
"Vorrei tranquillizzarli, Milan e Inter agiscono nell'interesse della collettività. Uno stadio rappresenta un bene per la città, l'obiettivo è operare nell'interesse della collettività milanese".

Primo bilancio in attivo nella storia dell'Inter: gli enormi incassi dell'anno scorso possono diventare strutturali per un bilancio sempre positivo?
"Devono essere strutturali, un club italiano deve centrare la sostenibilità economia ma al contempo anche risultati sportivi e noi ci siamo riusciti. Questo è il nostro modello e anche l'obiettivo per questa stagione".

Dopo quanti bilanci potrete comprare Mbappé?
"Un'operazione del genere rappresenterebbe una pazzia per un club italiano. Una volta in Italia arrivavano grandissimi campioni in età giovanile, oggi c'è un campione al Milan che è Modric ma arriva a 40 anni. Dobbiamo adattarci e valorizzare il nostro prodotto, che alla fine ripaga".

Articoli correlati
L'Inter può arrivare in fondo a tutto? Zielinski: "Le qualità ci sono, ma non sarà... L'Inter può arrivare in fondo a tutto? Zielinski: "Le qualità ci sono, ma non sarà facile"
Inter, Chivu: "Il gruppo sta accettando cose che non era abituato a fare, sono felice"... Inter, Chivu: "Il gruppo sta accettando cose che non era abituato a fare, sono felice"
Inter, Thuram: "Infortunio? Penso che non sia nulla di grave. Stiamo migliorando"... Inter, Thuram: "Infortunio? Penso che non sia nulla di grave. Stiamo migliorando"
Altre notizie Serie A
Inter, Chivu: "Calhanoglu è un uomo con dei valori, Frattesi non stava bene" Live TMWInter, Chivu: "Calhanoglu è un uomo con dei valori, Frattesi non stava bene"
Inter, che serata: Chivu eguaglia le partenze di 3 big, e Lautaro fa un altro record... Inter, che serata: Chivu eguaglia le partenze di 3 big, e Lautaro fa un altro record
L'Inter può arrivare in fondo a tutto? Zielinski: "Le qualità ci sono, ma non sarà... L'Inter può arrivare in fondo a tutto? Zielinski: "Le qualità ci sono, ma non sarà facile"
Slavia Praga, Trpisovsky: "L'Inter è stata superiore dal punto di vista tecnico" Live TMWSlavia Praga, Trpisovsky: "L'Inter è stata superiore dal punto di vista tecnico"
L'Inter azzanna lo Slavia: le migliori foto della serata di Champions dei nerazzurri... TMWL'Inter azzanna lo Slavia: le migliori foto della serata di Champions dei nerazzurri
Inter forza quattro: Chivu cambia sempre, ma sta costruendo nuove certezze Inter forza quattro: Chivu cambia sempre, ma sta costruendo nuove certezze
Inter, Chivu: "Il gruppo sta accettando cose che non era abituato a fare, sono felice"... Inter, Chivu: "Il gruppo sta accettando cose che non era abituato a fare, sono felice"
Tre assist e un gol per Bastoni in 6 partite: l'Inter ha un nuovo attaccante in rosa... Tre assist e un gol per Bastoni in 6 partite: l'Inter ha un nuovo attaccante in rosa
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Allegri è tornato e in cinque gare ha zittito tutti i detrattori senza retrocedere di un millimetro. Modric, Rabiot, Pulisic l'asse portante del suo Milan, tante analogie col Napoli di un anno fa
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Allegri è tornato e in cinque gare ha zittito tutti i detrattori senza retrocedere di un millimetro. Modric, Rabiot, Pulisic l'asse portante del suo Milan, tante analogie col Napoli di un anno fa
3 Bernardeschi lancia la moda del certificato medico? No, è stato un altro nel 2004
4 Arrivano le nubi sulla panchina del Torino. Riflessioni su Baroni (e primi nomi alternativi)
5 Arrivabene ricorda l'acquisto di Bremer: "Mai incontrato uno serio come Cairo"
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, Thuram: "Infortunio? Penso che non sia nulla di grave. Stiamo migliorando"
Immagine top news n.1 Inter-Slavia Praga 3-0, le pagelle: ThuLa incontenibile. Calhanoglu, così ce n'è per pochi
Immagine top news n.2 L'Inter vince e convince: Lautaro ne fa due, Slavia Praga travolto 3-0
Immagine top news n.3 Atalanta, Juric: "Spirito bellissimo, i giovani hanno dato una spinta enorme"
Immagine top news n.4 Atalanta-Club Brugge 2-1, le pagelle: cambi provvidenziali, Pasalic MVP. Tzolis, che qualità
Immagine top news n.5 Di cuore e grazie i cambi, l'Atalanta ribalta il Brugge: 2-1 il finale, primi 3 punti per la Dea
Immagine top news n.6 Inter-Slavia Praga, le formazioni ufficiali: torna Bisseck. Out Barella, c'è Zielinski dal 1'
Immagine top news n.7 Juric: "Fiducia a Bernasconi. Con Lookman ed Ederson è la partita giusta per ricominciare"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Conte l'ha rifatto! Prima di De Bruyne una storica sfuriata contro Lautaro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il capolavoro di Allegri: Furlani e Tare hanno costruito un Milan da Scudetto?
Immagine news podcast n.2 Il Genoa ha una delle coppie di terzini più interessanti d'Italia
Immagine news podcast n.3 Hojlund è il colpo che dimostra la grandezza del progetto Napoli
Immagine news podcast n.4 Sarà davvero possibile salvare il colpo Koopmeiners per la Juventus?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ascoli con la miglior difesa in Europa, Petrone: "La fase difensiva parte dagli attaccanti"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, l'ex Fontana: "Conte saprà rimettere la squadra in carreggiata anche in Champions"
Immagine news Serie C n.3 Fontana: "Il Foggia deve affidarsi all’esperienza di Delio Rossi per uscire dalla crisi"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Slavia Praga, Trpisovsky: "L'Inter è stata superiore dal punto di vista tecnico"
Immagine news Serie A n.2 L'Inter azzanna lo Slavia: le migliori foto della serata di Champions dei nerazzurri
Immagine news Serie A n.3 Inter forza quattro: Chivu cambia sempre, ma sta costruendo nuove certezze
Immagine news Serie A n.4 Inter, Chivu: "Il gruppo sta accettando cose che non era abituato a fare, sono felice"
Immagine news Serie A n.5 Tre assist e un gol per Bastoni in 6 partite: l'Inter ha un nuovo attaccante in rosa
Immagine news Serie A n.6 Atalanta-Club Brugge, Sandra si dispera: "Quel mio errore su Musah ha cambiato tutto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, D'Angelo: "Nel primo tempo abbiamo dominato. Il rosso ha inciso a livello psicologico"
Immagine news Serie B n.2 Bari, Caserta: "Dobbiamo stare in silenzio, pedalare e commettere meno errori"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, Abate: "Sono giovane, ho tanto da imparare"
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Stroppa: "Meritavamo la vittoria. Adorante? Normale turnover"
Immagine news Serie B n.5 Entella, Chiappella: "La delusione lasci spazio all'entusiasmo per la prestazione"
Immagine news Serie B n.6 Frosinone, Alvini: "Vittoria meritata e partita ben giocata. Kvernadze? Gesto stupido"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Audace Cerignola, Di Toro: "Catania forte ed equilibrato. Alla lunga emergerà"
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, De Angelis: “Due vittorie importanti, continuità fondamentale”
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Stuckler: "Mi ispiro a Suarez, voglio mettermi a disposizione della squadra"
Immagine news Serie C n.4 Ascoli con la miglior difesa in Europa, Petrone: "La fase difensiva parte dagli attaccanti"
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, Passeri: "Appagati dalla vittoria sulla Torres. Altro sabato speciale"
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, approvato il bilancio al 30 giugno. Nominato il nuovo CdA
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Sorrisi in casa Genoa: la capitana Abate torna a disposizione dopo l'intervento al ginocchio
Immagine news Calcio femminile n.2 Indagini in corso su alcuni trasferimenti della Serie A Women. La situazione
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia va forte all'estero: Cantore e Giacinti incantano con gol e giocate d'alta scuola
Immagine news Calcio femminile n.4 Bonmati e il tris di Palloni d'Oro: "Non vivo col desiderio di vincerlo. So chi sono e cosa voglio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina, report medico: lesione miotendinea al retto femorale per Curmark
Immagine news Calcio femminile n.6 Cantore fa innamorare gli USA: gol di tacco nel 'derby azzurro' contro l'Houston Dash
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il naif del calcio italiano, la storia di Domenico Marocchino Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dembélé se l’è meritato ma dove sono i predestinati Mbappé e Haaland?