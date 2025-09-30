Bilancio in attivo, l'Inter può sognare Mbappé? Marotta: "In Italia sarebbe una follia"

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Champions League contro lo Slavia Praga.

Come avete vissuto questo momento storico riguardo a San Siro e quali saranno i prossimi passi?

"Decisione molto tribolata, ma siamo soddisfatti di quello che è stato deciso. Lo dico da presidente dell'Inter e cittadino di Milano. Inizia ora un percorso difficile, ma che porterà sicuramente a grandi soddisfazioni. Avere uno stadio per Milan e Inter rappresentava l'obiettivo prioritario".

Che messaggio manda a chi non è d'accordo con voi sul futuro?

"Vorrei tranquillizzarli, Milan e Inter agiscono nell'interesse della collettività. Uno stadio rappresenta un bene per la città, l'obiettivo è operare nell'interesse della collettività milanese".

Primo bilancio in attivo nella storia dell'Inter: gli enormi incassi dell'anno scorso possono diventare strutturali per un bilancio sempre positivo?

"Devono essere strutturali, un club italiano deve centrare la sostenibilità economia ma al contempo anche risultati sportivi e noi ci siamo riusciti. Questo è il nostro modello e anche l'obiettivo per questa stagione".

Dopo quanti bilanci potrete comprare Mbappé?

"Un'operazione del genere rappresenterebbe una pazzia per un club italiano. Una volta in Italia arrivavano grandissimi campioni in età giovanile, oggi c'è un campione al Milan che è Modric ma arriva a 40 anni. Dobbiamo adattarci e valorizzare il nostro prodotto, che alla fine ripaga".