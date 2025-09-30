Inter-Slavia Praga, le formazioni ufficiali: torna Bisseck. Out Barella, c'è Zielinski dal 1'

L'Inter torna in campo dopo il successo di Cagliari. Per la sfida contro lo Slavia Praga in Champions League, Cristian Chivu punta su Sommer, che riprende il suo posto tra i pali. In difesa torna Bisseck, che completerà il terzetto insieme ad Acerbi e Bastoni. A centrocampo, dopo un turno di riposo, Dumfries e Dimarco saranno titolari sulle fasce, mentre a sorpresa insieme a Calhanoglu e Sucic ci sarà Zielinski in cabina di regia. In attacco confermatissimi Lautaro Martinez e Thuram, con Pio Esposito e Bonny che devono accontentarsi della panchina. Out anche Barella, che riposerà insieme a Mkhitaryan e Akanji.

Trpisovsky risponde con un 4-5-1 molto difensivo, con Kusej unica punta, che proverà a impensierire la retroguardia nerazzurra. Di seguito le formazioni ufficiali del match delle 21:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Martinez, De Vrij, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Barella, Akanji, Carlos Augusto, Darmian, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

Slavia Praga (4-5-1): Stanek; Hashioka, Zima, Chaloupek, Vicek; Provod, Sadilek, Zafeiris, Dorley, Doudera; Kusej. A disposizione: Markovic, Rezek, Cham, Sanyang, Mbodji, Chytil, Moses, Boril, Chory, Schranz, Toula, Prekop. Allenatore: Jindřich Trpisovsky.

Arbitro: Chris Kavanagh ENG

Assistenti: Dan Cook ENG e Ian Hussin ENG

Quarto uomo: Robert Jones ENG

Video Assistant Referee; Jarred Gillett AUS

Assistente Video Assistant Referee: Tiago Martins POR