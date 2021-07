Boban: "Superlega? Vinceremo contro chi vuole rovinare il calcio perché non sa fare i conti"

Spazio anche per una battuta sulla Superlega nell'intervista che Zvonimir Boban ha rilasciato a La Gazzetta dello Sport: "C’è una battaglia legale. E la vinceremo. Quella reale e calcistica il calcio l’ha vinta contro chi vuole rovinarlo per farlo diventare un business, cancellando centosessant’anni di storia. Solo perché qualcuno non faceva bene i conti delle sue società dobbiamo rovinare il calcio?".

Però Boris Johnson ha dato una mano all'UEFA. E qui torniamo ai complotti: "Discorsi assurdi, disonesti, scorretti. Dicevano anche che avremmo giocato la finale di Champions a Londra per lui, invece è stata a Oporto. Il calcio deve essere grato all’Inghilterra per come ha reagito e anche a paesi come l’Italia: Gravina è tra quelli che hanno lottato. Ma i veri vincitori sono il calcio, la gente che lo ama e, se devo fare un nome, Ceferin".