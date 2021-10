Boban: "Troppe commissioni per gli agenti? La colpa è anche dei club che le pagano"

Dal palco del Festival dello Sport, Zvonimir Bonan parla anche degli agenti e delle commissioni milionarie che percepiscono: "La colpa è dei club che hanno creato questo sistema, sono loro che pagano queste commissioni agli agenti. Fossi un agente anche io chiederei sempre di più. Non è facile che un organo calcistico possa controllare questi movimenti, non siamo la polizia. Detto ciò, servono delle regole ma anche il rispetto per il sistema sportivo".

La serie A può raggiungere la Premier?

"Il sogno italiano svanisce nella burocrazia italiana. Questo è il problema italiano, ovvero non possiamo costruire stadi all'avanguardia che possono garantire introiti ai club. Per questo gli investitori stranieri fanno fatica. Se si facilità questo, riparte tutto"