Boga risolve problemi: errore in difesa dell'Atalanta, la Juventus è in vantaggio a Bergamo
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La Juventus passa in vantaggio contro l'Atalanta al 49' a Bergamo. Cross di Holm, incomprensione fra Carnesecchi e Djimsiti, la palla finisce a Boga che da due passi fra 0-1.
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