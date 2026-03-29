Bojinov sulla Juventus: "Tenga Spalletti e prenda campioni per vincere lo scudetto"

L'ex attaccante Valeri Bojinov ha parlato ai microfoni di SportMediaset a margine della sfida di beneficenza organizzata da "Serie A Operazione Nostalgia". Di seguito le sue dichiarazioni, dalla Nazionale alle sue ex squadre.

Come vedi la sfida dell'Italia con la Bosnia?

"Io non sono italiano, però tifo Italia. L'Italia mi ha dato tanto nella vita, anche come uomo e come persona. Mi ha fato crescere facendomi diventare l'uomo che sono diventato. Auguro all'Italia di andare al Mondiale. Il terzo Mondiale consecutivo senza l'Italia sarebbe un problema per il calcio italiano e per il popolo italiano. Dobbiamo sperare e pregare, unirci, tenerci abbracciati, sperando negli azzurri".

Le tue ex squadre in Serie A le stai seguendo?

"La Fiorentina sta avendo un problema non da Fiorentina. Questo è l'anno del centenario e mi auguro che si salvi, vogliamo fare la festa in Serie A e non in B, ma penso che la Fiorentina non sbaglierà. Rimarrà in Serie A. Il Lecce se la giocherà fino alla fine per salvarsi. Il Verona farà fatica a rimanerci. Il Parma sta facendo un campionato abbastanza buono".

E la Juventus, andrà in Champions?

"Me lo auguro. Mi è sempre piaciuto Spalletti, ho sempre pensato che fosse un allenatore da club. I suoi metodi, la sua mentalità, la sua visione di calcio penso che lo rendano più adatto ai club che alle Nazionali. In Nazionale non hai tempo per trasmettere i tuoi valori di gioco, per allenare. È un grandissimo allenatore, spero che la Juve continui anche l'anno prossimo con lui, che insieme a lui vada in Champions. Facendo poi una squadra importante, acquisti di campioni che possano far lottare la Juve per lo Scudetto".