Ufficiale Bologna, altra cessione: Erlic al Midtjylland, i dettagli dell'operazione

Altra cessione per il Bologna che dopo aver ceduto Aebischer al Pisa, lascia partire anche Martin Erlic, difensore che è passato a titolo definitivo al Midtjylland. Questa la nota del club rossoblù:

"Il Bologna FC 1909 comunica di aver ceduto al FC Midtjylland il diritto alle prestazioni sportive del difensore Martin Erlic a titolo definitivo". La trattativa si è conclusa nelle scorse ore, col Bologna che incasserà circa 5 milioni più uno di bonus.

Lo stesso Erlic, al sito ufficiale del club danese, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni: "Ho capito fin dal primo momento che questo club mi voleva seriamente, i dirigenti sono venuti in Italia per parlarmi del progetto e mi hanno fatto una bella impressione. Arrivo con delle ambizioni, voglio vincere e competere per i titoli cercando di far crescere il gruppo e il club in Europa. Il Midtjylland ha grandi sogni e io li condivido".