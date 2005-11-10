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Il Bologna annuncia il primo nigerino della sua storia. Preso Alhassane, c'è la nota

Il Bologna annuncia il primo nigerino della sua storia. Preso Alhassane, c'è la nota TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2024
Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 18:04Serie A

Il Bologna completa il secondo acquisto della sua sessione estiva di calciomercato con l'innesto del laterale mancino Rahim Alassane (24 anni) dagli spagnoli del Real Oviedo, comunicando la definizione del trasferimento in entrata: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Real Oviedo il diritto alle prestazioni sportive del difensore Rahim Alhassane".

L'identikit di Alhassane

All'interno del comunicato ufficiale, il Bologna propone anche un rapido identikit del suo nuovo calciatore, sottolineando un primato già raggiunto al momento della firma: "Primo nigerino nella storia del Club, Alhassane è un terzino sinistro moderno, dotato di corsa, intensità e grande predisposizione alla fase offensiva. Nato nel 2002, Rahim completa la sua formazione calcistica in Spagna, dove cresce fino ad affermarsi con il Real Oviedo. Le prestazioni offerte nelle ultime stagioni gli valgono la definitiva consacrazione tra i professionisti e la continuità con la Nazionale del Niger, di cui è ormai un punto di riferimento. L’approdo in rossoblù segna una tappa importante della sua carriera, dopo un campionato da 27 presenze nella posizione di esterno mancino basso della linea a 4".

Giocatore made-in-Spain

Alhassane, che ha 26 presenze nella nazionale maggiore del Niger, fino a qui ha sempre giocato in Spagna, in squadre minori. Nel 2023 il salto al Recreativo Huelva, nell'anno successivo quello al Real Oviedo, con cui è stato capace di giocare a un livello tale da meritarsi la chiamata del Bologna in Serie A.

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