Focus TMW Bologna, come vanno i prestiti in Serie B: Corazza vola. Where is Okwonkwo?

La Serie B è da sempre il banco di prova privilegiato per i giovani delle grandi. Un campionato duro, imprevedibile, capace di accelerare una carriera o di rallentarla. TMW ha analizzato i prestiti in cadetteria squadra per squadra, per fare il punto su chi sta crescendo, chi sta aspettando e chi sta faticando più del previsto.

Questo il punto della situazione in casa Bologna.

Antonio Raimondo (attaccante, Frosinone) - Consacrazione doveva essere e consacrazione è stata. Il ravennate, dopo le esperienze in chiaroscuro a Venezia e Salerno, in Ciociaria si è dimostrato elemento valido per la cadetteria. Con ancora margini di miglioramento importanti davanti. Buono il bottino di 9 gol.

Tommaso Corazza (esterno mancino, Cesena) - Chiamato a gennaio a prendere il posto di Adamo passato allo Spezia il terzino bolognese ha ben figurati sia con la maglia del Cavalluccio che, in precedenza, con quella del Delfino. Fra Abruzzo e Romagna la sua annata parla di 21 presenze, 5 gol e 2 assist. Mica male per un esterno di centrocampo.

Niklas Pyyhtia (centrocampista, Modena) - Dopo una buona seconda parte di stagione lo scorso anno al Sudtirol, il finlandese è approdato in estate al Modena di Andrea Sottil. Buono il rendimento, sia da titolare che a gara in corso. Non è un caso, infatti, che sia fra i migliori per media voto TMW della rosa emiliana. Una pecca? Dovrebbe ritrovare la vena realizzativa che a Bolzano lo ha visto mettere a segno 4 gol in 18 apparizioni.

Orji Okwonkwo (attaccante, Pescara) - Dopo aver saltato per squalifica l'intera stagione 2022/2023 l'attaccante nigeriano sta provando a riprendersi la credibilità calcistica ottenuta ad inizio carriera. Dopo Reggiana e Cittadella lo scorso anno, quest'estate a Casteldebole ha bussato il Delfino per una nuova occasione in Serie B. Peccato che le cose non siano andate come sperato, con dieci spezzoni a referto (l'ultimo il 31 gennaio) e un ruolo da spettatore non pagante da quel momento in poi.