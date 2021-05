Bologna, Corazza su Amey: "Lo volevano tutte le big. Convinto dal nostro progetto"

Il responsabile del settore giovanile del Bologna Daniele Corazza ha parlato di Wisdom Amey, terzino classe 2005 che mercoledì è diventato il più giovane esordiente nella storia della Serie A italiana battendo il record condiviso da Amedeo Amedei e Pietro Pellegri: “Dopo l’esordio contro il Genoa è passato a casa mia a salutarmi e dirmi che era concentrato sull’Under 17 e la scuola. Sarebbe potuto andare ovunque, lo volevano tutte le big e c’erano personaggi che lo fermavano negli intervalli delle gare per convincerlo a trasferirsi. Noi abbiamo parlato con lui, gli abbiamo spiegato chi siamo, strutture e progetti e al termine di un incontro ci disse che sarebbe venuto a Bologna perché convinto che con sarebbe potuto arrivare lontano qui da noi. - continua Corazza dalle colonne del Corriere di Bologna - Ora dovremmo essere bravi tutti a gestirne la maturazione mentale, ma non perché Wisdom sia esuberante, non è uno che si monti la testa, come dimostra ciò che ha fatto nel dopo partita. È un ragazzo che ha grande educazione e concentrazione. Ma si tratta senz'altro di un passaggio delicato, credo e spero che quello con il Genoa sia stato solo l'inizio”.