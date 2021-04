Bologna, dal contratto al futuro del tecnico: in queste ore il summt Mihajlovic-Saputo

Oggi Sinisa Mihajlovic vedrà il suo presidente. L’incontro fra il tecnico del Bologna e Saputo - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è in mattinata perché poi il numero 1 rossoblù nel pomeriggio ripartirà verso Miami. Sarà un incontro dirimente o meno? L’annuncio l’aveva dato lo stesso Sinisa alla vigilia, anche se i punti non sono 40 ma 38. Annuncio confermato. Si partirà dal contratto (ancora biennale) in essere per poi passare all’idea di costruire il futuro insieme. Per Joey Saputo l’idea è chiara: quella di andare avanti con Sinisa, poi è chiaro che oggi ci sarà la possibilità di approfondire idee, discorsi, obiettivi e volontà.