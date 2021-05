Bologna-Genoa, le formazioni ufficiali: Scamacca con Shomurodov. Ravaglia dal 1°

vedi letture

Il tecnico del Bologna Mihajlovic sceglie Ravaglia fra i pali al posto di Skorupski, ma per il resto sceglie la formazione tipo con Tomiyasu a destra e la coppia Danilo-Soumaoro al centro. A centrocampo Svanberg affianca Schouten con Soriano sulla trequarti alle spalle di Palacio, schierato ancora dal primo minuto come riferimento offensivo. Il Genoa risponde con la coppia Scamacca-Shomurodov in avanti con Pandev alle loro spalle. Centrocampo muscolare con Behrami e Strootman al fianco di Badelj, In difesa Goldaniga agirà da terzino destro con Zappacosta sulla corsia opposta. Queste le formazioni ufficiali del match:

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic

Genoa (4-3-1-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello, Zappacosta; Behrami, Badelj, Strootman; Pandev; Scamacca, Shomurodov. Allenatore Ballardini