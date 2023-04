Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali: tridente per Allegri, Chiesa-Kostic a supporto di Milik

La Juventus scende in campo contro il Bologna nel posticipo della 32a giornata. I bianconeri, reduci da tre sconfitte consecutive in campionato, cercano punti per la Champions League. Allegri schiera il 4-3-3 con Chiesa, Milik e Kostic: non ci sono particolari novità rispetto alla vigilia, out Di Maria alle prese con un infortunio che però ha portato con sé diverse polemiche. Ecco le scelte:

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Schouten, Dominguez, Moro; Orsolini, Barrow, Ferguson. A disposizione: Bardi, Ravaglia, Bonifazi, De Silvestri, Sosa, Cambiaso, Medel, Aebischer, Lykogiannis, Pyyhtia, Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro; Fagioli, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Milik, Kostic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Bremer, De Sciglio, Paredes, Pogba, Miretti, Iling-Junior, Vlahovic, Soulé. Allenatore: Massimiliano Allegri