Bologna, Mihajlovic e l'incontro con Saputo: i piani di mercato per andare avanti insieme

Per restare alla guida del Bologna Sinisa Mihajlovic ha le idee chiare su cosa chiedere al presidente Saputo una volta che sarà tornato in Italia (è atteso nei prossimi giorni n.d.r.): un attaccante, un difensore e il sostituto di una cessione eccellente che anche il tecnico mette in conto visti i tempi che corrono. Il serbo sa di non poter pretendere investimenti da 50 milioni di euro, ma è necessario che, per andare avanti insieme, ci sia comunione di intenti su tutti i fronti, soprattutto su quello della costruzione della squadra del futuro. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.