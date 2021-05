Bologna, Mihajlovic si guarda intorno: il futuro della panchina non è poi così certo

"Mihajlovic ci ha chiesto 4-5 giorni per riflettere, ci vedremo a giugno per parlare del rafforzamento della squadra". Queste parole del dirigente del Bologna Claudio Fenucci rilasciate nella giornata di ieri, non fanno presagire tempi sereni per i rossoblu. Il tecnico serbo è tornato a Roma mentre a Casteldebole c'è ancora il presidente Saputo, non un buon segno. Mihajlovic semplicemente si sta guardando attorno per capire se una squadra con maggiori ambizioni rispetto ai rossoblu sia pronta ad accoglierlo altrove. Lazio in primis. Per i dirigenti bolognesi, non ci sono piani di riserva, il tecnico è e resta Sinisa. Ma viceversa l'allenatore non sembra così sicuro di questo e dunque i giorni che ci separano dai colloqui di giugno, potrebbero portare in dote anche delle novità per la panchina emiliana. A riportarlo è il Corriere dello Sport.