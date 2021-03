Bologna, Mihajlovic su Sansone: "Per me è importante che faccia la differenza quando entra"

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic nel dopo gara ha spiegato le scelte di formazione e in particolare quella di tenere inizialmente in panchina Nicola Sansone: "Perché, come ho detto prima, domenica Sansone non ha giocato. Davanti ho cambiato Skov Olsen con Orsolini. Orsolini ha fatto due panchine e ho trovato giusto schierarlo. Loro sono due titolari. Sansone quando è ritornato dall'infortunio, ha fatto bene per due-tre partite poi ha avuto una flessione che è normale. Per me è importante che quando entri faccia la differenza come oggi. Per me tutti quelli davanti sono titolari. Io devo scegliere il meglio. Certe volte sbaglio, visto Barrow come ha fatto oggi era meglio Sansone. Barrow con la Samp ha fatto bene".