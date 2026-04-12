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Bologna, Moro: "Con Freuler mi trovo a meraviglia, possiamo scambiarci"

Bologna, Moro: "Con Freuler mi trovo a meraviglia, possiamo scambiarci"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:22Serie A
Giuseppe Lenoci

Protagonista del match contro il Lecce, Nikola Moro ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Ho iniziato come mezz'ala poi sono andato in cabina di regia. Il mister mi ha cambiato posizione ed è andata bene. Mi sento bene in entrambe le posizioni, mi diverto a giocare con Freuler perchè possiamo scambiarci senza problemi. La qualità davanti ci permette di lavorare con più sicurezza, fanno la differenza con gol e assist.

Ogni partita è diversa e non si può giocare in maniera così offensiva ogni volta. Il mister sceglie bene e regala un valore aggiunto alla rosa, siamo felici di averli a disposizione. Giovedì siamo usciti dal campo a testa alta, nonostante la sconfitta: abbiamo fatto bene oggi e siamo contenti di essere tornati alla vittoria. Quanto ci credo da 1 a 100? 100".

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