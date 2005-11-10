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Malinovskyi saluta il Genoa e l'Italia: è un nuovo giocatore del Trabzonspor
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Nuova avventura lontano dall'Italia per Ruslan Malinovskyi. Il trequartista ucraino, reduce dall'addio al Genoa di pochi giorni fa, ha firmato in queste ore col Trabzonspor.
Il giocatore si è trasferito in Turchia a parametro zero e col Trabzonspor ha firmato un contratto di durata triennale. Nei giorni scorsi, lo stesso Malinovskyi aveva così parlato della sua scelta: "Vi dico una cosa: a me è arrivata l'offerta, ci ho pensato qualche giorno, una settimana, e poi ho accettato. Ero in scadenza di contratto, è arrivato un club interessante e si è mostrato interessato a prendermi".
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