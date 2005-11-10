Ufficiale Malinovskyi saluta il Genoa e l'Italia: è un nuovo giocatore del Trabzonspor

Nuova avventura lontano dall'Italia per Ruslan Malinovskyi. Il trequartista ucraino, reduce dall'addio al Genoa di pochi giorni fa, ha firmato in queste ore col Trabzonspor.

Il giocatore si è trasferito in Turchia a parametro zero e col Trabzonspor ha firmato un contratto di durata triennale. Nei giorni scorsi, lo stesso Malinovskyi aveva così parlato della sua scelta: "Vi dico una cosa: a me è arrivata l'offerta, ci ho pensato qualche giorno, una settimana, e poi ho accettato. Ero in scadenza di contratto, è arrivato un club interessante e si è mostrato interessato a prendermi".