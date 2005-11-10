Ufficiale Il Bari e il ds Di Cesare si separano: risoluzione consensuale con il direttore sportivo

Si chiude l'esperienza di Valerio Di Cesare con il Bari. Il club pugliese ha infatti annunciato la risoluzione consensuale del contratto che legava il dirigente alla società biancorossa.

Il comunicato del club

Attraverso una nota ufficiale, il Bari ha confermato l'accordo raggiunto tra le parti per interrompere il rapporto professionale in essere. La società ha inoltre voluto ringraziare Di Cesare per il lavoro svolto e per il legame dimostrato nei confronti della piazza biancorossa.

Il ringraziamento del Bari

Nel comunicato, il club ha espresso gratitudine nei confronti dell'ex direttore sportivo: "La Società ringrazia il professionista e l'uomo Di Cesare per l’attaccamento, la dedizione e la passione dimostrati verso i colori biancorossi, augurando nel contempo un futuro denso di soddisfazioni umane e professionali".

Si apre una nuova fase

La separazione segna l'inizio di una nuova fase per il Bari, chiamato ora a individuare la figura che guiderà l'area sportiva in vista della prossima stagione. Contestualmente, si conclude il percorso dirigenziale di Di Cesare, che lascia il club dopo aver contribuito alla gestione sportiva della società.