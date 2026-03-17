Bologna, oggi gli esami per Skorupski: si teme uno stop non breve. A Roma si scalda Ravaglia

Il successo del Mapei Stadium lascia in dote al Bologna tre punti d'oro ma al tempo stesso una porta che si appresta a cambiare padrone. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'infortunio alla coscia sinistra di Lukasz Skorupski preoccupa seriamente lo staff medico e, nonostante l'eroismo "alla Beckenbauer" mostrato in campo a Reggio Emilia - dove è rimasto tra i pali fasciato e claudicante fino al termine - gli esami odierni sembrano presagire uno stop non breve.

Con il polacco ai box, la responsabilità passa interamente nelle mani di Federico Ravaglia. Per l'estremo difensore classe 1999 si apre quindi il secondo capitolo di una stagione vissuta da protagonista in più di una occasione. Dopo aver coperto l'emergenza tra novembre e dicembre, Ravaglia è chiamato ora al definitivo esame di maturità in uno dei test più probanti, probabilmente, della sua carriera: la sfida all'Olimpico di Roma, semifinale di ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

Tra campionato, Coppa Italia, Europa League e Supercoppa Italiana, sono 18 le presenze messe a referto finora da Federico Ravaglia, il quale ha subito 28 gol ed è uscito con un clean sheet soltanto in 2 gare tra queste.