Bologna, Ravaglia: "Il mio percorso parte da lontano. Onorato di difendere la mia città"

Il portiere del Bologna Federico Ravaglia ha parlato a Sky Sport in vista del ritorno degli ottavi di finale di Europa League di domani contro la Roma:

Che emozioni sente per domani?

"Un mix incredibile, già tornare all'Olimpico dopo la Coppa Italia è speciale. La Roma è una grandissima squadra che sta facendo un grande percorso da anni e l'atmosfera sarà incredibile, non vedo l'ora che sia domani sera".

Ha lavorato sodo per essere qua...

"Un percorso che parte da lontano. Ho fatto il settore giovanile, poi ho fatto esperienze e sono tornato con Thiago Motta facendo anche partite importanti. Quella di domani sarà un'altra occasione per giocare con la squadra della mia città, sono onorato e sarà una grande responsabilità".

Quella di domani è la sfida più importante della sua carriera?

"Una delle più importanti. Non so fare un elenco, ma questa sta in cima sicuramente. Per il valore della partita e per quello che c'è in palio".

Un bolognese come Kimi Antonelli sta facendo parlare di sé...

"Sono felicissimo per lui, l'ho conosciuto lo scorso anno ad Imola. Fa piacere che un bolognese abbia portato in alto i nostri colori in Formula 1".