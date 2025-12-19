Bologna, Ravaglia: "Emozione indescrivibile, vogliamo portare a casa questa coppa"
Federico Ravaglia, portiere del Bologna, ha parlato ai microfoni di Italia 1, al termine della semifinale di Supercoppa italiana vinta ai calci di rigore con l'Inter: "Emozione indescrivibile, siamo venuti qui per arrivare in fondo. Siamo contentissimi, adesso ci aspetta un'altra bella partita. Vincere la coppa è il nostro obiettivo, affronteremo la finale per portare a casa questa coppa".
