Bologna, Orsolini crede alla rimonta inglese: "Siamo una squadra strana, può succedere"
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Mattatore nel 2-0 del Bologna sul Lecce, Riccardo Orsolini, ai microfoni di Sky Sport, ha pensato alla prossima di Europa League in casa dell’Aston Villa.
I rossoblù ripartiranno dal 3-1 incassato all’andata, ma “Orso” sembra fiducioso: “Questa vittoria è importante perché ci dà slancio per giovedì. Sappiamo che sarà una battaglia difficile, però la palla è rotonda e il calcio è strano, non si sa mai. Noi siamo veramente una squadra strana, può succedere di tutto”.
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